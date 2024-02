Incendio alla Rsa di Limbiate | paura per i 40 anziani ospiti di via Trieste

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024)(Monza) – Grandenella serata di lunedì a, per unscoppiato improvvisamente in una struttura quanto mai sensibile: la casa di riposo perin via. Le fiamme si sono sviluppate in una camera al primo piano, ma per fortuna, grazie al funzionamento del sistema interno anti-, al pronto intervento del personale e dei pompieri non si è registrato nessun ferito. I 40che si trovavano al primo piano sono stati evacuati e spostati al piano terra, al sicuro. È successo intorno alle 21. Le cause dell'incidente sono attualmente in corso di accertamento. Tutto procede come da routine, presso la struttura che - sviluppandosi su tre piani - ospita 240 utenti, fino a quando, a un ...