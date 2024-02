Greta e Perla amiche al Grande Fratello solo per una strategia? Lo spiffero sollevato dal web – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di martedì 27 febbraio 2024)Rossetti eVatiero hanno stretto una bella amicizia nata nella Casa del. Dopo essere state rivali in amore per via di Mirko Brunetti, le due concorrenti hanno portato avanti una bella alleanza.alper una? Tuttavia, proprio una confessione inedita diRossetti ha fatto mormorare non poco i social al termine dell' ultima diretta delsi è appartata con Sergio facendo delle confessioni su Mirko: Quello che a me fa più male è che siamo in un mondo in cui anziché guardare il bello dei rapporti si guarda il brutto. Stasera ce l' aveva ...