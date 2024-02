Enrico Coveri | uno stile indimenticabile | l’omaggio di Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) A diciott’anni faceva il modello e a 26 anni sfilava già con la sua prima collezionealla fashion week di Parigi. Nel mezzo di questi anni giovanili esperienze di direzione di boutique nella sua Prato dove era nato nel 1952, proprio il 26 febbraio, e poi alcune consulenze stilistiche. Fin dal debutto in passerella la stampa francese di allora lo battezzò subito come " l’enfant prodige della moda italiana" e da allora fino alla fine della sua luminosa carriera, con la morte improvvisa il 7 dicembre 1990 a soli 38 anni l’amore trae la Moda non è mai tramontato. E nemmeno oggi: la griffe è guidata da anni dal nipote Francesco Martini(figlio della sorella dello stilista Silvana) e che continua la sua passione per il colore e la positività. Una giornata fiorentina ...