Elezioni Regionali in Sardegna 2024 | i risultati in diretta | Sardegna | Todde vince la sfida sul filo di lana Lei | «Felice e orgogliosa | primo presidente donna» Conte e Schlein | «Cambia il vento»

(Di martedì 27 febbraio 2024) Idellein, in: Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra(centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia Chessa (lista civica) si giocano il posto di governatore, e la candidata di M5S e Pd ora è avanti in unache potrebbe avere conseguenze nazionali

I risultati delle Elezioni in Sardegna , in diretta : Paolo Truzzu (centrodestra), Alessandra Todde (centrosinistra), l’ex governatore Renato Soru e Lucia ... (corriere)

Il campo largo c’è. Alessandra Todde resta in testa e sale ancora con il 45,4% nella sfida con il candi dato di centrodestra Paolo Truzzu (45%) per la ... (open.online)

Elezioni in Sardegna: Todde in vantaggio su Truzzu. Rinviato lo spoglio degli ultimi comuni. Ma Conte e Schlein festeggiano: Lo sottolinea il deputato sardo di Fdi Gianni Lampis, mentre è ancora in corso lo scrutinio delle Regionali in Sardegna.firenzepost

Regionali, Alessandra Todde rivendica la vittoria: «Sono la prima presidente donna della Sardegna»: Alessandra Todde vince le Elezioni Regionali in Sardegna. La candidata del Campo largo M5s-Pd l’ha spuntata sul candidato del centrodestra e sindaco di Cagliari Paolo Truzzu dopo una lunghissima ...unionesarda

Pd-M5S in Sardegna, scommessa vinta alle Regionali. Ora la sfida si sposta in Abruzzo: Così ha voluto impostare tutta la campagna elettorale, rifiutando persino di salire con loro sul palco dell’evento conclusivo della sua corsa per la Regione. Così inaugura ... da candidare sull’isola ...ilsecoloxix