Dune - Parte Due | Denis Villeneuve è un regista a metà tra Muad’dib e Bene Gesserit

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Le persone hanno paura dell'AI, ma credo che oggi gli esseri umani si comportino come l'intelligenza artificiale": intervista adiDue, in cui si è superato, realizzando un secondo capitolo ancora più bello del precedente. In sala dal 28 febbraio.l'ha fatto di nuovo. E l'ha fatto meglio. Libero dal peso di dover introdurre una serie infinita di personaggi e mondi, onere che rendeUno non sempre dal ritmo incalzante, inDue, nelle sale italiane dal 28 febbraio, ha potuto dare libero sfogo alla sua visione. Il world building del film è impressionante: sembra davvero che ilnon abbia fatto altro per ...