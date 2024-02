Cucunato | “Una mozione a sostegno degli agricoltori di Roma e del Lazio”

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – “Un settore indispensabile sia a livello nazionale sia nei nostri territori”. Sono le parole del Consigliere diCapitale e capogruppo al MunicipioEur, Pieroche ha scelto di non rimanere indifferente al grido che viene dal settore agricolo. “Oggi su mia proposta – spiega – abbiamo approvato in Consiglio unaed allevatori che, in questi giorni, stanno manifestando per il riconoscimento pieno della dignità del loro fondamentale lavoro. Abbiamo incontrato nei giorni scorsi molto operatori agricoli e diverse associazioni di categoria, che ci hanno manifestato preoccupazione rivendicando una serie di diritti che abbiamo ascoltato e manifestando le loro problematiche quotidiane ...

Un parcheggio mai collaudato, una strada pericolosa che attende interventi. Al Papillo le opere pubbliche sono al palo: Il Comune non riesce a riscuotere le polizze a copertura del fallimento di Bonifaci, così i servizi per la cittadinanza non vengono realizzati: "Serve un'azione politica, per via amministrativa non ri ...romatoday

Scuola ballo Teatro Politeama Catanzaro attiva 4 borse di studio: La scuola di ballo del Teatro Politeama di Catanzaro si apre a tutto il territorio calabrese offrendo un'importante occasione di ...ilreventino

Catanzaro, la scuola di ballo del Teatro Politeama attiva quattro borse di studio per giovani talenti: Nuova opportunità formativa per la realtà diretta da Giovanni Calabrò reduce dal successo internazionale all’European Grand Prix di Vienna ...catanzaro.gazzettadelsud