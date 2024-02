Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 febbraio 2024) ????????? ??????? ????????? ?????????? ?? ????’??-?????????? ?????? ????????? ?????? ????????? ??????????? ????????? ?????. ?? ???? “??????????? ??????”, ??? ?? ????????? ????????? ??????????. ?? ??????? ?????????? ???????????, ??? ???????? ???????? ????? ?????? ??? ????????? ??????????? ??????????? ??? ???????? ?? ???????: Our meetings with Italian Prime Minister @GiorgiaMeloni are always meaningful. Today we have an important result. We signed a bilateral security cooperation agreement between Ukraine and Italy. This document establishes a solid foundation for our countries' long-term security… pic.twitter.com/sKygvWDrZ6 — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) February 24, 2024 ????????? ????????? ????? ?????????? ???? ?????? ??????? ? ????????? “???????????? ??????”, ?? ? ??????? ??????????????? ????? ?????? ?????? ??????? ????? ??? ???????? ???? ??????????? ...