Sassuolo | UFFICIALE l’esonero di Dionisi

(Di domenica 25 febbraio 2024) Ilha ufficializzatodi Francescodal ruolo di allenatore della squadra neroverde Il, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciatodi Francescoe l’arrivo di Emiliano Bigica dalla Primavera. COMUNICATO – «L’USCalcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessiodall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica».

