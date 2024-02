Atletica | Mattia Furlani e Catalin Tecuceanu migliori al mondo nel 2024! Italia con due world lead a Glasgow

(Di domenica 25 febbraio 2024) Dueni detengono la miglior prestazione mondiale stagionale nell’universo dell’leggera:. I due azzurri svettano al comando delle graduatoria e nelle entry-list dei Mondiali Indoor, che andranno in scena a(Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Le liste dei partecipanti all’evento più importante della stagione in sala sono state pubblicate nella giornata odierna, a cinque giorni dall’inizio della manifestazione iridata. Il 19enne laziale si è scatenato con un maestoso balzo da 8.34 metri nel salto in lungo ai Campionatini dello scorso fine settimana, siglando il record nazionale in sala e il record mondiale under 20 al coperto. Uno show di rara bellezza confezionato dal nostro portacolori, che ...

Mattia Furlani svetta in testa alle liste mondiali stagionali di salto in lungo grazie al mirabolante balzo da 8.34 metri firmato sabato pomeriggio ai ... (oasport)

Il Veneto trionfa nel cross di Alà dei Sardi: Veneto protagonista nella gara per rappresentative under 20 (allievi e juniores) del cross di Alà dei Sardi (Sassari) abbinato all’8° memorial Elisa Migliore. Sui prati di Sas Seddas, in una gara che ...fidal

5° Trofeo Lorenzo Tenni: nel Cross di Tovo Sant’Agata Cinzia Cucchi e Mattia Raimondi nell’albo d’oro: La corsa campestre targata Centro Sportivo Italiano ha fatto tappa a Tovo Sant’Agata per la quarta prova del Campionato CSI Sondrio di Atletica 2024. Dopo l’Ardencross, il Cross del Colombaio e il Cro ...primalavaltellina

Cross: Toscana Jolly e Perugia sul podio d’Europa: Due volte sul podio i team italiani under 20 nella Coppa Europa per club di cross. In Portogallo, ad Albufeira, si piazzano al secondo posto la squadra maschile della Toscana Atletica Jolly e quella f ...fidal