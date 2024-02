"Merito dei controlli" - Un anno sulla strada. Calano incidenti e feriti: "Merito dei controlli"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Autovelox, dissuasori della velocità,. Magari, lì per lì, tanti automobilisti ancora si arrabbiano. "Fcassa con le multe", è il solito ritornello. Ma forse la questione andrebbe guardata anche da un altro punto di vista, quella di una maggiore sicurezzale. Per tutti. Il dato fornito dalla polizia municipale di Camaiore deve far riflettere: Nel 2023, rispetto all’precedente, glili sono stati 100 in meno. E, conseguentemente, sono diminuiti i: 180 in meno. Un risultato importante frutto dei serrati e continui servizi insvolti dal comando di Polizia Municipale di Camaiore, la cui attività è stata illustrata, numeri alla mano, ieri nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Marcello Pierucci, ...

