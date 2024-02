Trattori, anche basta: una protesta fuori misura

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bene, bravi, ma adesso. Dopo l’ubriacatura collettiva di consensi per le manifestazioni degli agricoltori in varie piazze e strade d’Europa, mi permetto di sollevare (assolutamente e testardamente controcorrente) qualche perplessità, che, come sempre, lascio alla vostra valutazione individuale. I mezzi Intanto, mentre altri artigiani e lavoratori autonomi utilizzano mezzi ed attrezzature vecchie, obsolete e talvolta insicure perché comprarne di nuove costerebbe troppo rispetto alle loro capacità economiche, vediamo sfilare nuovissimi John Deere, New Holland che costano diverse centinaia di migliaia di euro ciascuno. Buon per loro che hanno potuto comprarli, magari grazie a finanziamenti ed agevolazioni fiscali che altri non hanno ottenuto, o, perlomeno, non in quella. Ve li vedete i muratori coi loro Fiat ...