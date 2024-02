Roma | soldi e droga a Ponte Galeria

ROMA: SOLDI E DROGA IN AUTO, ARRESTATO UN GIOVANE – Laziotv

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un 22enne italiano e’ stato arrestato dai carabinieri di Ostia per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del tardo pomeriggio di lunedi’ scorso, una pattuglia della stazione carabinieri di, in servizio di controllo del territorio, ha fermato il giovane a bordo di un’autovettura e cogliendo la sua eccessiva agitazione durante il controllo. I carabinieri hanno quindi deciso di eseguire una perquisizione veicolare rinvenendo, occultati nei vari vani del veicolo, circa 300 grammi di hashish, circa 70 grammi di marijuana, un coltello a scatto e 1.345 euro in contanti. La perquisizione e’ stata successivamente estesa a casa del ragazzo, presso un’immobile di una zona piu’ centrale di, dove i carabinieri hanno rinvenuto un bilancino di precisione. La successiva consulenza tecnica sulla ...