L'insegnamento di Silvio: ottimismo e barra dritta per guidare i mutamenti

(Di sabato 24 febbraio 2024) Moratti* Il sistema internazionale, nato dopo la Seconda guerra mondiale, negli ultimi anni è precipitato in una crisi che coinvolge anche le istituzioni sovranazionali prive di autorevolezza e capacità di farsi ascoltare. La crisi ha uno degli snodi più importanti nell’Europa, debole e incapace di iniziativa. In difficoltà dal punto di vista economico, è stata sfidata, con l’invasione dell’Ucraina e il conseguente conflitto, anche nella sua capacità di garantire sicurezza ai Paesi membri. Questa debolezza, economica e politica, rischia di travolgere anche il nostro sistema di valori. Valori che hanno garantito pace, stabilità e benessere ai nostri cittadini e che adesso, se non rifiutati, vengono sviliti e ritenuti inutili dal populismo di estrema destra e di estrema sinistra. Nella burrasca si salva chi tiene lae a fianco del ...

