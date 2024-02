Il trono di spade: i creatori volevano concludere la serie con una trilogia di film

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ide Ildi, David Benioff e D.B. Weiss, confermano che laavrebbe dovuto concludersi con tre. Durante una recente intervista con il The Wall Street Journal per promuovere la loro prossimaNetflix Il problema dei 3 corpi, ide Ildi, David Benioff e D.B. Weiss, hanno raccontato perché hanno abbandonato il loro storico posto alla HBO. In particolare, il team creativo ha svelato alcuni dettagli degli accordi precedentemente presi con l'AT&T (un tempo proprietaria della HBO) riguardanti la produzione de Ildi, prima del loro addio definitivo allo streamer. La coppia infatti ha lasciato la HBO per Netflix solo alcuni mesi dopo il ...

