Caos per i lavori all'ex Cat. Persi oltre 100 posti auto

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ex Cat, sono partiti iper la demolizione del capannone e la costruzione del nuovo, ma non senza problemi. Brutta sorpresa infatti per i numerosi utenti del parcheggio: ieri mattina lo hanno trovato inagibile per l’inizio dei. "Questa perdita improvvisa di100– dice Vincenzo Ozioso, presidente dell’associazione Borgo del Ponte-Santa Lucia-Capaccola – crea gravi problemi agli abitanti della nostra borgata e a tutti i cittadini. E’ sorprendente il fatto che la gara sia stata assegnata nel luglio scorso e in tutti questi mesi nessuno abbia pensato a una soluzione alternativa, ad esempio all’utilizzo dell’area dietro la scuola media Bertagnini dove peraltro anche la precedente amministrazioneani aveva pensato a un parcheggio poi mai realizzato. Così, ...

I 3200 biglietti del settore ospiti dell'Allianz Arena di Monaco sono andati esauriti in meno di tre ore dalla messa in vendita. I tifosi... (calciomercato)

Attenzione, da un momento all’altro, tutto potrebbe cambiare per quanto riguarda la puntata del Grande Fratello di questa sera. La 38esima diretta avrebbe in ... (tuttivip)

Roma, 22 febbraio 2024 – Problemi per chi viaggia sui treni dell’Alta Velocità , soprattutto in direzione Nord. A causa di un non meglio precisato guasto a ... (quotidiano)

Chiara Ferragni: «Priorità proteggere figli e famiglia. Fedez In tanti weekend non c'è stato»: «La priorità è proteggere la famiglia e i figli». Così Chiara Ferragni parla del suo rapporto con Fedez in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera. ilmessaggero

"Viale della Stazione nel caos completo": Il consigliere comunale di opposizione Ivo Zaccagna denuncia il caos attuale in Viale della Stazione, evidenziando problemi di viabilità, parcheggi selvaggi e mancanza di controlli. Le criticità potre ... lanazione

PRIMA PAGINA - Tuttosport: Ravanelli: "Juve, fuori il carattere!": In taglio basso spazio al sorteggio dell'Europa League: "De Zerbi per la Roma. Atalanta, caos per le date". Più in basso il Bologna che batte il Verona nell'anticipo: "Bologna in Paradiso. Sempre più ... tuttonapoli