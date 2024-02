Ancona-Rimini oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

L'Ancona al bivio vuole la salvezza. Con il Rimini è una partita chiave

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Del Conero valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di. La formazione marchigiana è riuscita a rialzare la testa negli scorsi turni e ora vuole puntare dritta verso la conquista di un piazzamento in zona playoff. Il club romagnolo, dal suo canto, sta disputando una bella stagione e ha intenzione di assicurarsi un posto tra le prime dieci del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 febbraio alle ore 16:15 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Al Del Conero c’è Ancona- Rimini : in campo oggi alle 16.15, e per i dorici si tratta di un’altra tappa fondamentale in ottica salvezza diretta. Cinque punti ... (sport.quotidiano)

Non ha nessuna intenzione di intasare la testa dei suoi con troppi pensieri. Così, Emanuele Troise nei dodici giorni in cui il suo Rimini sarà chiamato agli ... (sport.quotidiano)

Il Rimini vuole alzare l’asticella. Ad Ancona si apre un ciclo di fuoco: Così, Emanuele Troise nei dodici giorni in cui il suo Rimini sarà chiamato agli straordinari tra coppa e campionato, predica i piccoli passi. Anzi, un unico passo. Quello che oggi porta i biancorossi ... msn

Le parole di Colavitto, tecnico avversario. "Attenzione, i biancorossi sono in fiducia»: "Il Rimini è guidato da un bravissimo allenatore che ha fatto, insieme all’area tecnica, un grandissimo lavoro. Sono in fiducia e questo incide tanto in una stagione". Inquadra l’avversario, ma pensa ... msn

L’Ancona al bivio vuole la salvezza. Con il Rimini è una partita chiave: Al Del Conero c’è Ancona-Rimini: in campo oggi alle 16.15, e per i dorici si tratta di un’altra tappa fondamentale in ottica salvezza diretta. Cinque punti nelle ultime tre gare per l’Ancona, sei ... ilrestodelcarlino