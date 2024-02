Under 19 Il Riccione vince e convince conquistando il secondo posto

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Le ragazze della Femminilerifilano cinque gol all’ultima della classe e salgono a un passo dalla capolista Accademia Spal. A decidere il match casalingo contro la Montanara Ducale è stato sicuramente il poker calato da Iorio. Una vittoria sulla quale, poi, ci ha messo la firma anche Gentile. Un impegno non proibitivo per la formazione della Perla Verde proprio nella giornata in cui il Modena non è riuscito ad avere la meglio sul Pgs Smile. Ora le romagnole condividono ildella classifica proprio con le emiliane e a un punticino, appunto dalla Spal prima della classe.19 (11ª giornata): Accademia Spal-Fossolo 76 11-0, Besurica-Original Celtic Bhoys 3-2, Femminile-Montanara Ducale 5-0, Pgs Smile-Modena 0-0, Real Salabolognese-Imolese 1-4. Classifica: Accademia ...

Basket, le giovanili della Rinascita. L’Under 15 domina contro Imola. Angels, niente da fare a Pesaro: Nelle formazioni giovanili d’Eccellenza in orbita Rbr, vittoria netta per gli Under 15 Insegnare Basket Rimini contro l’International Imola (101-56). Sconfitta invece per l’Under 19 Angels ... ilrestodelcarlino