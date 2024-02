Running | tutto pronto per la Napoli Half Marathon 2024 | attesa per etiopi e keniani

(Di giovedì 22 febbraio 2024)per l’edizionedella, di scena domenica 25 febbraio sulle strade del capoluogo campano. Un appuntamento che si preannuncia di altissimo livello, con almeno 14 uomini e 6 donne di livello internazionale che cercheranno di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione. A dare ancora più visibilità e importanza all’evento napoletano sono la label di World Athletics e le 5 stelle assegnate da European Athletics. Nella gara maschile sono attesi tra gli altri il keniano Brian Kirui Kwemoi e l’etiope Mosinet Geremew Bayih, entrambi in grado di correre la mezza maratona decisamente sotto l’ora. L’Africa sarà protagonista anche con Biwott, Koech e Kimtai, tutti atleti di rinomato palmares internazionale. L’Europa proverà a rispondere con il ...

Grand Prix Liguria Running, ecco le gare del circuito 2024: Una Regione in Movimento, un circuito che attraversa tutta la Liguria, sia per coinvolgere le migliaia di appassionati liguri sia per attirare tutto il Movimento Running da altre Regioni. Un viaggio ...

Grand Prix Liguria Running: tutte le date degli appuntamenti 2024: Nel 2021 sei realtà del panorama podistico ligure, da Ponente a Levante, decisero di riunirsi in un Consorzio per creare sinergie e collaborazioni sul Territorio con l’obiettivo di esaltare la nostra ...

Polar Pacer: il Running Watch top di gamma al prezzo più basso di sempre: Polar Pacer è un running watch che offre tutte le funzioni utili per gli sportivi, ma anche per chi vuole uno smartwatch quotidiano. Siete alla ricerca di un ottimo smartwatch e siete disposti anche a ...