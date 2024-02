Porto-Arsenal 1-0 | Galeno regala la vittoria ai suoi all’ultimo respiro

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Alle 21.00 è andato in scena anche l’altro ottavo di finale di Champions League della serata traAlle 21.00 è andato in scena anche l’altro ottavo di finale di Champions League della serata tra, con ighesi che si sono imposti sugli inglesi per 1-0. Are laalla squadra di Conceicao è stato il talento di Wandersonal minuto 94?, quando la partita sembrava ormai terminata. Beffati, dunque, i ragazzi di Arteta che dovranno cercare di ribaltare il risultato nella sfida di ritorno.