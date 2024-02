Napoli | avvilente la prima mezz’ora azzurra | in totale balia di un Barcellona minore Gazzetta

(Di giovedì 22 febbraio 2024)la, indi un. Lo scrive ladello Sport. Questo, al terzo allenatore, subaffittato alla Slovacchia, martoriato dagli errori gestionali, al 75’ non ha ancora tirato in porta ed è sotto per un gol di Lewandowski, con uno spento Kwara sostituito brontolando.la, indi un, crepato dalle proprie fragilità, lontano anni luce dall’arroganza tecnica del suo passato glorioso. Ma al 75’ la palla arriva a Osimhen, spalle alla ...

Due vittorie e un pari contro tre big d’Europa. Inzaghi e Sarri con la forza del gioco, Calzona con orgoglio e... Victor: Questo Napoli, al terzo allenatore, subaffittato alla Slovacchia, martoriato dagli errori gestionali, al 75’ non ha ancora tirato in porta ed è sotto per un gol di Lewandoski, con uno spento Kvara ... gazzetta

Il coro dei tifosi genoani "Ciro! Ciro" applaudito dai napoletani - PianetaGenoa1893: Mazzarri andrebbe esonerato ma a che serve Osimhen sonnecchiava in tribuna. Simeone avvilente, Raspadori sequestrato da Mazzarri Il Napoli gioca come i ragazzini in strada: Kvara si prende il pallone ... informazione

Napoletani e genoani cantano cori insieme durante la partita! | VIDEO: Mazzarri andrebbe esonerato ma a che serve Osimhen sonnecchiava in tribuna. Simeone avvilente, Raspadori sequestrato da Mazzarri Il Napoli gioca come i ragazzini in strada: Kvara si prende il pallone ... informazione