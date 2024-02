Atp Doha 2024 | Mensik supera la prova del nove | battuto Rublev | è in semifinale

ATP Doha, Zeppieri eliminato al 1° turno: vince Ruusuvuori 7-6, 7-5

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La settimana europea della gioventù si celebra dall’12 al 19 aprile, ma il tennis ha anticipato i tempi e già in quest’ultima settimana di febbraio ha dato il benvenuto “tra i grandi” a due dei talenti più cristallini della nuova generazione. Ieri a prendersi la scena era stato Joao Fonseca, classe 2006 che sta regalando spettacolo a Rio de Janeiro. Oggi ha risposto presente Jakub, 18enne ceco che, dopo la battaglia di 3h30? vinta contro Murray, ha ottenuto un altro risultato strepitoso. Nel match valido per i quarti di finale dell’Atp 250 di, ha infatti sconfitto in due set Andrey, primo favorito del seeding. 6-4 7-6 il punteggio dell’incontro, cheha fatto suo in 1h38? di gioco, conquistando la prima vittoria in carriera contro un top-5. Certo di ...