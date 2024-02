Una donna morì dopo essersi fatta togliere un neo in cucina | assolto in Appello il guru della comunità Anidra | Paolo Bendinelli | ridotta la pena a un medico

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Roberta Repetto era deceduta due anni“l’operazione” ed era stata curata con tisane. L’uomo era stato condannato in primo grado. Rita Repetto: “Mia sorella Roberta non ha avuto giustizia”

Monate (Varese), 21 febbraio 2024 – incidente stradale, questa mattina verso le 9, in corso Europa , a Travedona Monate , nel Varesotto. ... (ilgiorno)

Tempo di lettura: 2 minutiAvrebbe violentato in strada una giovane conosciuta da poco, dopo averla condotta con un pretesto in un luogo appartato a ... (anteprima24)

Terra amara trame 23-24 febbraio: Zuleyha si insospettisce trovando una lettera per Mehmet: Intanto la donna avrà modo di trovare anche una lettera indirizzata a Mehmet che finirà per acuire i suoi sospetti sul conto dell'uomo che ha al suo fianco mentre Vahap andrà in escandescenza e finirà ...

A Milano Bikemi sospeso per test dopo incidente: Il servizio riprenderà progressivamente dalla prossimità settimana. I controlli si sono resi necessari dopo che il 29 gennaio scorso una donna ha avuto un incidente, per fortuna senza gravi ...

Salvo Sottile, nuovo amore Con chi è stato pizzicato: Della viceministra Lucia Borgonzoni. Gli scatti di Diva e Donna non lasciano dubbi sul feeling tra i due, avvisati in diverse situazioni durante l’arco della giornata. Sottile e la Borgonzoni ...