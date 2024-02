Se Lookman recupera partirà comunque dalla panchina contro il Milan

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) ATALANTA. L’attaccante ha lavorato a parte anche mercoledì 21 febbraio ed è sempre in dubbio. La partita domenica 25 febbraio alle 20,45 al Meazza: in attacco Miranchuk favorito su Scamacca.

ATALANTA. Ormai tutti i dubbi residui sono stati fugati: Koopmeiners sarà arruolabile da mister Gasperini per la trasferta col Genoa, in programma ... (ecodibergamo)

ATALANTA, Lookman può saltare più gare: anche i viola: Non è ancora certa la presenza di Ademola Lookman per la partita di domenica contro il Milan. L'attaccante dell'Atalanta, tornato dalla Coppa d'Africa con una distorsione ... firenzeviola

Qui Zingonia: niente Milan per un superasso: In attacco è possibile che continuerà a mancare una sola pedina: sarebbe la nona partita consecutiva, la seconda per infortunio Nemmeno nella sessione del mercoledì mattina Ademola Lookman ha dato ... calcioatalanta