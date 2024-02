Raquel Rodriguez mostra al mondo il suo calvario | “La via per la guarigione è ancora lunga”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)ha rivelato che le è stata diagnosticata la sindrome da attivazione dei mastociti, motivo per cui è stata assente dal live event WWE del 3 dicembre 2023. Questa settimana ha fatto finalmente il suo ritorno a Raw, e si è qualificata per l’Elimination Chamber femminile. Un ritorno a sorpresa più che gradito, ma sembra che il suo percorso didalla malattia sialontano dalla fine. Resistere al doloreha condiviso su Twitter un video che raccontava il suo percorso con la sindrome di attivazione dei mastociti, evidenziando il grave stato in cui si trovava la sua pelle, che sta gradualmente migliorando. Tuttavia, ha sottolineato che il suo percorso diè tutt’altro che finito. The journey is far from over. I finally got some ...