Manifesta re Taci anzi parla | il linguaggio creativo delle donne diventa messaggio sociale

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In occasione della Giornata internazionale della Donna, venerdì 8 marzo, la galleria Montevergine artecontemporanea organizza “/re”, un’iniziativa a cura di Marilena Vita che si propone di esaltare ilcome veicolo per trasmettere unpotente e attuale. Lazione è organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Siracusa. Tre i momenti dell’iniziativa. Il primo consisterà nell’affissione, a partire dal 5 marzo di 100 manifesti d’autore (70 x 100 cm) nella città di Siracusa realizzati da artiste italiane e straniere, per contaminare lo spazio urbano e accendere un dibattito sulla discriminazione e ...

