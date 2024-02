Lavoro | in prossimo Cdm norme per rafforzare sicurezza | ecco le misure allo studio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno l’informativa della ministra dele delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, sulla salute enei luoghi di, oltre all’esame preliminare del decreto legislativo sulla Revisione del sistema sanzionatorio tributario. Secondo quanto si apprende, all’ordine del giorno delConsiglio dei ministri sarà inserito un provvedimento organico per “il potenziamento della tutela in materia di salute esui luoghi di, il coordinamento e il rafforzamento delle attività ispettive e del sistema sanzionatorio”, anche in relazione al subappalto e alla somministrazione illecita e fraudolenta, oltre “alla qualificazione delle imprese, alla ...

Stretta sul lavoro nero, tornano reati penali negli appalti: alcune delle misure allo studio per il provvedimento sulla sicurezza sul lavoro atteso al prossimo Consiglio dei ministri. Allo studio, si apprende ancora, anche una norma di coordinamento delle ...

Morti sul lavoro, presidio Cgil e Uil in piazza del Popolo: “Servono più controlli e più ispettori”: Contemporaneamente sollecitiamo il Governo affinché si adoperi per un incremento degli ispettori e dei controlli nei luoghi di lavoro, perché al momento sono insufficienti. Nelle prossime settimane ...

