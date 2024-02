In uno degli spot di Salvini per la sicurezza stradale non si usano le cinture di sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) In uno dei treideati dal ministero dei Trasporti per promuovere lac’è qualcosa che non torna. Il dicastero guidato da Matteoha lanciato la campagna con l’obiettivo la sensibilizzazione di guidatori, in particolare giovani, affrontando tre delle principali cause di incidenti: la distrazione del telefono al volante, l’utilizzo di sostanze stupefacenti e le “challenge” filmate con lo smartphone. Partendo da un atteggiamento errato, i video mostrano poi quale sarebbe quello corretto da tenere durante il viaggio. Solo che nel tentare di prevenire i tre comportamenti scorretti se ci si mette in automobile, chi ha confezionato lone ha dimenticato un altro. In almeno uno dei tre filmati diffusi c’è infatti una passeggera senza cintura di ...