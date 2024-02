Così Simone ha strappato l' abito cucito dal Cholo

"Sono entrato nel cantiere e ho aiutato un operaio a rialzarsi dalle macerie": Naturalmente erano lì anche venerdì scorso, in attesa di prendere servizio: il boato improvviso nel cantiere dove stavano costruendo il supermercato Esselunga, il fumo le grida: così Mirko e Simone ...

Gattuso e i suoi fratelli. L'inspiegabile credito verso ex campioni finiti ad allenare: ...ultimi va citato Simone Inzaghi, comunque passato da sei anni di giovanili, e prima ancora Roberto Mancini). Eppure tutto sembra messo in disparte, come fosse un minority report trascurabile. Così ex ...

Ultima possibilità per Assange: ... a Firenze, il quotidiano La Stampa (gruppo Gedi - Elkann) ha così titolato: " Crollo del ... l'editore romano (Zona Franca) Giulio Fascetti, Simone Prete e Pietro Peligra di Portobello spa, sede a ...