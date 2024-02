Atp 250 Los Cabos 2024 | programma | orari e ordine di gioco giovedì 22 febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Nella notte tra mercoledì 21 e22andranno in scena gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Los. Apriranno ila mezzanotte De Minaur e Michelsen insieme a Hijikata e Kovacevic. A seguire in campo le prime teste di serie con Ruud contro Giron, Tsitsipas con Vukic e Zverev con Nishioka. Ecco ilcompleto degli ottavi di finale della prossima notte. ESTADIO MEXTENISore 00.00 (3) De Minaur vs Michelsen a seguire Vukic (2) Tsitsipas non prima delle 04.00 (1) Zverev vs Nishioka GRANDSTANDore 00.00 Hijikata vs Kovacevic a seguire (4) Ruud vs Giron non prima delle 03.00 Kokkinakis vs Evans COURT 1 secondo match dalle 00.00 (Q) Nava vs (8) Thompson COURT 2 secondo match dalle 00.00 (7) Purcell vs Borges SportFace.