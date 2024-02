Multe a catena addio | col nuovo Codice della strada una sola sanzione all’ora per ogni autovelox

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 febbraio 2024)all’incubo delleper essere passati più volte a velocità eccessiva davanti a uno stesso, di cui magari s’ignorava l’esistenza. È quanto prevede, se non altro, un emendamento alapprovato oggi nel corsodiscussione alla Camerariforma. «Nel caso in cui si prendano piùpernello stesso trattole, in un periodo di tempo di un’ora e di competenza dello stesso ente, si paga una: quella più grave aumentata di un terzo, se più favorevoli», recita il testo di uno degli emendamenti approvati oggi nel corso dell’esame parlamentare ...