Il garantismo di Salvini su Putin va oltre il ridicolo | è sprezzo della vergogna

(Di martedì 20 febbraio 2024) Per il leghista a far luce su Navalny ci dovranno pensare medici e giudici russi. Per il partito che dirige con indole carnevalesca e tuttavia costituito, in parte sempre minore, da gente seria, è un problema: non si capisce come possa accettare una simile rappresentanza