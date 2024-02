All' Inter il primo round della battaglia con l' Atletico Madrid

(Di martedì 20 febbraio 2024) Servirà la miglioreper tenere vivo il sognoChampions League. L'Europa non è l'Italia e l', pur nella versione riveduta di questa stagione, rimane un avversario colloso e durissimo da superare. Nulla che non si sapesse alla vigilia e nulla che abbia sorpreso Inzaghi che ha ottenuto dai suoi una prestazione di alto livello con il difetto di qualche imprecisione di troppo nei momenti verità. Il gol spacca partita realizzato da Arnautovic nel finalenotte di San Siro pesa, ma non è sufficiente a considerare chiusa la contesa. Anzi, lascia aperta a qualsiasi verdetto una sfida di valore superiore all'ottavo di finale.si sono confermate squadre forti, piene di qualità, ...

“Siamo insieme da tanti anni e abbiamo accumulato tantissima esperienza, un valore importante all’interno della squadra così come l’organizzazione ... (sportface)

Marotta prima di Inter-Atletico Madrid, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League, in un’intervista in onda su ... (inter-news)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? Gimenez in scivolata anticipa Thuram. 39? Atletico in difficoltà in fase di possesso palla. 37? ... (oasport)

Ingresso in campo tragicomico, e non è la prima volta, per Marko Arnautovic in Inter-Atletico Madrid . L’attaccante austriaco cestina letteralmente ... (sportface)

Champions, pagelle Inter - Atletico Madrid 1 - 0: Arnautovic sprecone ma decisivo, Barella super, Calhanoglu male: Come sempre, bene il reparto difensivo: l'Inter ha concesso davvero poco all'Atletico. Inter, che cosa non ha funzionato. Nel primo tempo hanno fatto fatica a carburare due elementi chiave dell'...

Inter - Atletico Madrid, Thuram si ferma per una contrattura all'adduttore: Marcus Thuram si è fermato infatti nei minuti finali della prima frazione di Inter - Atletico Madrid , andata degli ottavi di finale di Champions League, accusando un dolore all'interno coscia. È ...

Inter, infortunio Thuram: costretto al cambio con l'Atletico!: ...Brutte notizie per l'Inter nella sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Marcus Thuram è stato infatti costretto ad uscire dal campo dopo il primo tempo per un infortunio muscolare all'...