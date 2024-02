Torna un grande classico di Gattuso | anche a Marsiglia l’incontro “chiarificatore” con gli ultras

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arriva, conferenze stampa piene di grinta, gli occhi della tigre, eccetera. Vince, poi piano piano l’euforia iniziale va scemando, i primi mugugni dei tifosi, poi le proteste. Segue – la liturgia è sempre la stessa – incontrocon gli. Perché, ovunque vada, non si dica chenon ci mette la faccia. E quindi ecco ail riproporsi d’un. Che a Napoli ricordiamo datato gennaio 2021: i tifosi fanno gli ultimatum, impongono l’impegno (che i giocatori mica sono professionisti, vanno pungolati…) e il tecnico abbozza. Si scusa. Tranquillizza. I media francesi raccontano il “vertice” con i tifosi del. L’OM sta attraversando un periodo complicato in campionato. E’ ottavo, a sette lunghezze dal podio. Per un club che ...