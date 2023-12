Stadio Napoli | De Laurentiis attacca e il consigliere Simeone risponde | 'Stia al suo posto e si sciaquasse la bocca'

(Di sabato 2 dicembre 2023) La battaglia per la proprietà delloDiego Armando Maradona di Fuorigrotta si fa sempre più accesa a colpi di dichiarazioni...

Altre News in Rete:

Juve capolista al cardiopalma: vince a Monza al 94° e scavalca l'Inter. Oggi Milan e Lazio in campo

La vittoria della Juvee lo scontro diretto trae Inter, inoltre, rende il margine d'errore ... con lui in un anno solo una chiacchierata e quattro messaggi") a Scaroni ("lasciava loin ...

Manfredi a De Laurentiis: “Stadio Napoli non in vendita, la soluzione è un’altra” Tuttosport

De Laurentiis e lo stadio Maradona, la replica dal Comune di Napoli: «Stia al suo posto» ilmattino.it

Napoli, per Mazzarri brividi azzurri al Maradona

Mazzarri tornò a Napoli, dopo quell'addio comunicato ai giocatori soltanto nell'ultima giornata a Roma, il 15 dicembre. Prima che l'Inter ne prendesse 4 dagli azzurri di Benitez, aveva ascoltato i ...

Pandev: “Napoli o Inter Nerazzurri favoriti ma attenti alla Juve. Ecco cosa consiglio a Mazzarri”

Goran Pandev, ex attaccante di Napoli ed Inter, è stato intervistato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport in vista del match che vedrà protagoniste proprio le sue due ex squadre. Domenica ...