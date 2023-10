Processo Tirreno Power | tutti assolti gli imputati per disastro ambientale | “Il fatto non sussiste”

(Di martedì 3 ottobre 2023), perché ilnon. Finisce così, con la vecchia formula dell’insufficienza di prove, il primo grado del più grandeperin Liguria: il procedimento che vedeva sotto accusa 24 fra ex amministratori, dirigenti e tecnici della ex centrale a carbone. Un impianto industriale che secondo varie consulenze discusse durante il dibattimento era nell’epicentro di un’anomalia epidemologica: a Vado Ligure (Savona), e nelle zone limitrofe esposte alle ciminiere, per anni si sono verificati tassi anomali di morti (+48%), di patologie polmonari (+98%) e malattie cardiovascolari. Una piccola Taranto ligure, tornata agli onori delle cronache quest’estate, dopo la rivolta scatenata dalla ...

Adriana Caviglia voleva testimoniare ale riportare quanto le riferiva il marito, però la sua testimonianza non è stata accettata, perché indiretta. Ora la sente ancora la rabbia per non ...Savona . " Mio marito oggi non può parlare perchè è morto e oggi è morto un'altra volta ". Tra le lacrime una delle cittadine presenti in aula aldiPower racconta la sua testimonianza dopo la pronuncia della sentenza del giudice Francesco Giannone che ha deciso per l' assoluzione piena di tutti gli imputati .

Nel processo Tirreno Power tutti gli imputati sono stati assolti “perché il fatto non sussiste”. Lo ha deciso il giudice Francesco Giannone del Tribunale di Savona. A giudizio, con l’accusa di ...Ambiente, teoremi e fuffa giudiziaria. Finisce così uno dei processi ambientali più lunghi, costato fra le spese della procura, le migliaia di pagine di carte accumulate, il tempo speso e le decine di ...