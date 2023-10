Inter | spettatori d'eccezione a San Siro | presenti Giuntoli e Sartori

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tanti addetti ai lavori questa sera sugli spalti dello stadio Meazza per-Benfica, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi...

L’ Inter di Inzaghi al suo arrivo a San Siro per il primo derby della stagione contro il Milan è stata accolta meravigliosamente dai suoi tifosi. ...

È in corso il derby Inter-Milan , quarta giornata di Serie A 2023-2024. La società nerazzurra ha ufficializzato il dato sugli spettatori ...

Il primo Inter-Milan della stagione è già da libro dei record. Ad assistere al primo derby sono 75.571 spettatori , sold out per...

sono 75.571 gli spettatori che stanno assistendo al derby tra Inter e Milan, sfida in corso per la quarta giornata della Serie A 2023/2024. A ...

Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, dirigenti del Milan, in tribuna per Inter-Benfica di Youth League oggi pomeriggio. Le ultime news

ASCOLTI SETTIMA GIORNATA DAZN SERIE A 2023/2024 (5.663.811) Lecce - Napoli 696.920 Milan - Lazio 1.104.823 Salernitana -697.084 Bologna - Empoli 187.866 Udinese - Genoa 319.103 Atalanta - ...Grazie a un accesso senza precedenti a Messi e alla sua nuova famiglia dell'Miami CF, Messi Meets America porta glidietro le quinte della vita e della carriera del più grande ...

Inter-Benfica, a San Siro 65.000 spettatori e 3 milioni d'incasso. In tribuna c'è anche Ceferin La Gazzetta dello Sport

Inter-Benfica, niente tutto esaurito a San Siro. Si punta a 65mila ... L'Interista

INTER-BENFICA 0-0 LIVE MATCH 20.59 - I connazionali Lautaro e Otamenti davanti a Makkelie per il sorteggio. 20.56 - Inter e Benfica entrano in campo. La Curva Nord esibisce la ...Spettatore d'eccezione stasera a San Siro per Inter-Benfica. Le telecamere hanno infatti inquadrato il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli, che sarà dunque ...