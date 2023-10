Volley | Michieletto | “Ora arrivano le squadre attrezzate”; Romanò | “La stanchezza si sente”

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Si è disputata nella serata italiana di ieri la seconda giornata della Pool A del Preolimpico dimaschile: a Rio de Janeiro (Brasile) l’Italia ha liquidato il Qatar per 3-0 (25-19, 25-20, 25-19), centrando un’altra vittoria. Al termine della gara hanno parlato al sito federale gli azzurri Alessandroe Yuri. L’analisi di Alessandro: “Ogni partita ha una storia a sé e in questo torneo sappiamo che la cosa principale è vincerne il maggior numero possibile. Sapevamo che in questa pool l’equilibrio l’avrebbe fatto da padrone e soprattutto arrivati a questo punto, di una stagione così lunga e dopo tante partite giocate, è normale essere un po’ stanchi“. Bisogna essere vigili per le prossime sfide: “In questa fase dell’anno il livello tra lesi assottiglia e la ...