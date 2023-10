(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ventinove escursionisti in pellegrinaggio sulla Via di Francesco in Toscana sono arrivati nel borgo casentinese

Ventinove escursionisti in pellegrinaggio sulla Via di Francesco in Toscana sono arrivati nel borgo casentineseVentinove escursionisti in pellegrinaggio sulla Via di Francesco in Toscana sono arrivati nel borgo casentinese

Raggiolo ha ospitato il cammino francescano del gruppo Geo LA NAZIONE

Racconti e giochi per bambini animano l'estate di Raggiolo LA NAZIONE

Ventinove escursionisti in pellegrinaggio sulla Via di Francesco in Toscana sono arrivati nel borgo casentinese ...Arezzo, 21 settembre 2023 – Docenti, studiosi e istituzioni a confronto nella diciannovesima edizione de “I Colloqui di Raggiolo”. Sabato 23 settembre, a partire dalle 10.00, l’EcoMuseo della Castagna ...