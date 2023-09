Panariagroup e Mapei | edilizia sostenibile scelta da condividere

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ladei materiali è sempre più importante per la creazione di edifici sostenibili. Due aziende leader nel settore hanno deciso di unire le forze per dare un contributo concreto alla salute del ...

... scegliendo un procedimento di posa composto dalle piastrelle ultrasottili in ceramica prodotte dae gli adesivi e le fughe di. L'accordo è stato ufficializzato al Cersaie di ...

Il settore dell'edilizia oggi è responsabile del 36% dell'intero consumo energetico globale e del 37% di tutte le emissioni di CO2 legate all'energia. Bisogna quindi costruire edifici più efficienti ...