“Come sta zia” Sophia Loren | Alessandra Mussolini rompe il silenzio dopo l’incidente

(Di martedì 26 settembre 2023) Tanta preoccupazione in queste ore per la grande attrice, che è caduta in casa riportando delle problematiche fisiche che l’hanno costretta ad un’operazione chirurgica. A parlare adesso è stata, sua nipote, che ha rotto ilper fare il punto della situazione sulle condizioni di salute della donna. Anche per capire cosa è successo esattamente esta rispondendo l’89enneessere finita sotto i ferri. Paura enorme per, la sua famiglia e tutti gli ammiratori dell’attrice. La caduta è stata improvvisa, cosìla decisione dei medici, che non hanno potuto fare altro che sottoporla ad un’operazione.è ...

Strumento pensato per permettere al cittadino di far valere le proprie ragioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, prevede termini e ...

Sono Basta te poche parole di Christine Lagarde per mandare a picco le Borse e i mercati. Come sottolinea Sandro Iacometti su Libero, il numero uno ...

"E non so nemmeno nuotare Questa cosa qui midivertendo molto, sto imparando a usarlo con l'... Mi ha fatto tanto piacere la foto scattata insieme: per me valeun Oscar, più dei premi che non ...Un meteo 'controcorrente' quello presentato martedì 26 settembre da paolo Sottocorona, il meteorologo di La7 che è intervenutodi consueto a Omnibus. Nuvole e piogge anche intense insistono al Sud, soprattutto sullo Ionio in virtù di un vortice di bassa pressione. Al Nord e al Cento 'non succede nulla', sintetizza l'...

Sophia Loren, come sta dopo la frattura all’anca: cosa svela la nipote Alessandra Mussolini Il Tempo

Sophia Loren caduta, come sta oggi: «È una roccia, saluta tutti» ilmattino.it

Veracode, azienda leader nelle soluzioni smart di software security, ha oggi annunciato di essere stata nominata come ...Il 2022 è stato un anno non del tutto positivo per il mercato obbligazionario, ma i BTP (Buoni del Tesoro Poliennali), sono tornati a offrire rendimenti interessanti grazie all’ormai costante rialzo d ...