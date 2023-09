(Di lunedì 25 settembre 2023) Il prezzo del gas conferma in chiusura ladi tutta la seduta: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa, il future sul metano con consegna a ottobre ha concluso in crescita dell'11% ...

Prezzo del gas in rialzo ad Amsterdam, mercato di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna a settembre è salito del 5% ...

Prezzo del gas in aumento ad Amsterdam, il mercato di riferimento per l' euro pa: il future con consegna a settembre ha chiuso in rialzo del 5% a 42,9 ...

Prezzo del gas in evidente ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna a settembre ha chiuso in ...

Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna a ottobre ha chiuso la seduta in ...

Prezzo del gas in ampia crescita sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l' euro pa: il future sul metano con consegna a ottobre ha chiuso in ...

Il prezzo delconferma in chiusura la corsa di tutta la seduta: sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa, il future sul metano con consegna a ottobre ha concluso in crescita dell'11% a 44,4 euro al ......Arboscello. "Oggi, Toti ha potuto toccare con mano il dissenso del territorio savonese: ... La verità che Toti e la destra non diranno mai è che i rigassificatori sono ininfluenti: il...

Il gas conclude in corsa (+11%) a 44 euro al Megawattora La Prealpina

Il gas conclude in forte rialzo (+6%) a 36 euro al Megawattora Agenzia ANSA

(Teleborsa) - Quotazioni in rialzo per il gas in Italia. Il valore dell' indice IGI (Italian Gas Index) per il 25 settembre è risultato è pari a 40,33 euro/MWh, in rialzo rispetto al 24 settembre quan ...Hanno concluso che gli stagni naturali e artificiali sequestrano ... Variabilità stagionale nelle emissioni di gas Il secondo studio, “High Intra-Seasonal Variability in Greenhouse Gas Emissions From ...