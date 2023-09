Brutto risveglio per Lorella Cuccarini | la collega vuota il sacco e l’asfalta con tre parole

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 25 settembre 2023) Amaro e decisamente assaiper. L’amatissimaha sto il. Durenei suoi confronti. La stagione televisiva 2023/2024 è finalmente iniziata su tutte le Reti. I telespettatori sono felici di ritrovare i loro beniamini e di bearsi alla visione dei loro programmi del cuore. Ci sono stati tuttavia grandi cambiamenti sia in Rai sia in Mediaset e dunque era davvero tanta l’attesa di vedere come sarebbero stati messi in atto nel pratico i nuovi arrivi, così come la messa in onda di nuove trasmissioni. Sono pure iniziate le battaglie a colpi di audience. Tuttavia se c’è da dire che oggi anche alla ghiotta opportunità di rivedere in streaming programmi e serie TV, dopo che si è persa la prima ...