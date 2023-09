Auto Euro 7 | via libera del Consiglio Ue al nuovo regolamento

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ildell’Ue ha adottato la sua posizione sulla proposta direlativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le loro emissioni e la durata delle batterie , meglio noto come7. Nella nuova proposta vengono rinviati di circa due anni i tempi di adozione della nuova normativa, garantendo più tempo alle aziende nella riconversione verso la transizione green e rendendo possibile indirizzare da subito più risorse per gli investimenti sulla transizione all’elettrico. Il7 approvato dalUe mira a stabilire norme più adeguate per le emissioni dei veicoli Vengono inoltre eliminati nuovi vincoli più restrittivi, ...

... sottolinea Fattor, ricordando poi come "la spesa complessiva sia stata pari a 55 mila, di ... che spesso hanno dovuto subire le rimostranze di chi non voleva rinunciare a muoversi inIl nuovo Regolamento7 approvato dal Consiglio Europeo il 25 settembre 2023 conferma i limiti delle emissioni previsti per lee i furgoni dall'attuale Norma6, mentre aggiorna quelli per veicoli pesanti e commerciali classificati e introduce nuove soglie per i gas di scarico e la durata minima della batteria dei ...

Auto Euro 7, rinviati di due anni i tempi di adozione della normativa: cos’è e cosa cambia Corriere della Sera

Auto, via libera del Consiglio Ue al Regolamento Euro 7 Il Sole 24 ORE

La massa rimorchiabile massima delle versioni a trazione integrale della Tiguan è pari a 2.300 kg. Tutte le Tiguan sono equipaggiate con il cambio automatico DSG a doppia frizione di serie e sono ...Il Consiglio Ue vara un testo che lascia intatti i limiti dell’Euro 6, introduce il controllo sulle polveri dei freni e dei pneumatici, rinvia di due anni l’entrata in vigore ...