Lazio-Monza 1-1 | Gagliardini risponde a Immobile

ROMA - Non ingrana la marcia in campionato la Lazio di Sarri . Con il Monza è solo 1 - 1 dopo il gol di Immobile (rigore) e il pareggio di ...

Lazio , ti manca qualche cosa. Sì, ti dài da fare, t’impegni, corri, ma non sembra che tu abbia le idee chiare su che cosa devi fare per vincere una ...

AGI - Stadio Olimpico ancora tabù per la Lazio che non riesce a vincere in casa in questo avvio di campionato. I biancocelesti hanno pareggiato 1-1 ...