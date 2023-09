Kara - Murza in Siberia | per l' oppositore di Putin 25 anni di prigione per aver criticato la guerra in Ucraina

L'oppositore russo Vladimir Kara - Murza , condannato a 25 anni di carcere con l'accusa di tradimento e per aver denunciato l'offensiva di Mosca in ...

Siberia, una destinazione tradizionale per relegare dissidenti ed oppositori. È qui, a 2.700 chilometri da Mosca, nel carcere di massima sicurezza IK - 6 di Omsk, che Vladimirè stato trasferito. Deve scontare una condanna di venticinque anni per 'tradimento' e per aver denunciato l'intervento militare di Mosca in Ucraina., con doppia cittadinanza ...Il giornalista e attivista russo VladimirJr., 42 anni, è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza in Siberia , lo riferisce l'Associated Press., la cui colpa, secondo il Cremlino, è quella di aver ...

Notte del 27 febbraio 2015. Nevicava, sul Bolshoy Moskovrestsky, il ponte di fronte al Cremlino. Vladimir Kara-Murza era stato il primo ad arrivare. Accanto al cadavere del suo mentore Boris Nemtsov, ...