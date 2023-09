L' utopia colorata di Missoni

Leggi su panorama

(Di sabato 23 settembre 2023) Un’esplorazione delle gioie della materia, della forma e del colore. È così che Filippo Grazioli presenta la sua collezione primavera estate 2024 per. Un divertente sorbetto di abiti e completi che si pone come obiettivo quello di trasmettere spontaneità e leggerezza. Lo styling, affidato a Lorenzo Posocco, porta in passerella - uno spazio total white invaso dalle gigantesche sfere metallizzate dell’artista Shawn Kolodny - linee aderenti e volumi generosi in un gioco tra maschile e femminile. Un’che pone al centro la libertà di essere e di osare. Leggi tutti gli articoli sulla Milano Fashion Week