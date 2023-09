Grosso sconfitto all'esordio sulla panchina del Lione | terzultimo | in testa vola il Brest

(Di sabato 23 settembre 2023) Falsa partenza per Fabiodel. Dopo aver assistito dalla tribuna allo 0-0 in casa col Le Havre, l'allenatore...

Il colpoè stato Darryl Joshua Jackson, guardia statunitense di passaporto maltese con oltre ... Nei quarti ha poi98 - 82 Cassino. IL PREPARTITA 'Onoreremo al meglio la final four - ...... paura per il portierone francese che deve lasciare il campo (risentimento muscolare,... Quella Champions si chiuse a pochi secondi dalla semifinale, per colpa del Psg poi finalista. ...

Ligue 1, esordio amaro per Grosso: Lione ko, Brest nuova capolista Corriere dello Sport

Chi è Francesco Farioli, l'italiano alla guida del Nizza Calcio e Finanza

Falsa partenza per Fabio Grosso sulla panchina del Lione. Dopo aver assistito dalla tribuna allo 0-0 in casa col Le Havre, l'allenatore italiano ha debuttato con una sconfitta per 1-0 sul campo del ...Brutto avvio per la Sampdoria di Pirlo in Serie B, il tecnico rischia seriamente la panchina: ecco chi può sostituirlo ...