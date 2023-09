Zelensky al Congresso | la normalizzazione col nucleare | lo stop russo all’export di carburanti | cose’è successo oggi nel mondo

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 21 settembre 2023) Mosca blocca l'export di benzina e diesel per stabilizzare il mercato interno,torna a Capitol Hill ma il clima è ben diverso dall'ultima visita, Netanyahu cerca lacon Riyad puntando contro il nemico comune, Washington rilascia mezzo milione di permessi di lavoro per i venezuelani e Erdogan tesse la sua tela a New York. InsideOver.