La figlia Emma muore a 20 anni | due giorni dopo papà Giuseppe diventa un eroe

(Di giovedì 21 settembre 2023)Genovali ha perso lasolo pochifa e ad appena 48 ore dalla tragica notizia è stato protagonista di un bellissimo gesto., 20, ex studentessa del liceo artistico Passaglia di Lucca, residente a Viareggio, è mortaaver combattuto due mesi dal letto di ospedale dove era stata ricoverataun terribile incidente in cui era morto il fidanzato. Lorenzo Brown, 22, non era sopravvissuto all’incidente stradale avvenuto nel luglio scorso a Viareggio, dove viveva anche la fidanzata. Il 4 luglio il cuore del giovane si è fermato, mentre, anche lei ricoverata nel nosocomio di Cisanello,diversi interventi chirurgici, si è spenta ...

E' questa la bellissima esperienza che ha visto protagonista nei giorni scorsiD'Ecclesiis , 13 anni,di Michele e dell'ex assessora alla cultura Emanuela Elba. L'evento si è svolto nelle ...Sposato con Giulia e papà di Leonardo ed, vive a San Martino di Lupari, nel padovano. Nel 2018 ... La penna di Thomas ha dato voce all'anima di Cristiana Calone ,del grande artista Massimo ...

Dopo il tragico incidente. Ha appena perso la figlia. Salva un turista ... LA NAZIONE

Dopo la perdita della figlia ventenne si getta in mare e salva un bagnante La Repubblica Firenze.it

Dolore ed eroismo. La morte di una figlia, ed il salvataggio di chi sta per morire in acqua. Sabato scorso è morta Emma Genovali, studentessa 20enne di Viareggio che per due ...Romina Carrisi figli. La secondogenita di Romina Power e Albano Carrisi sarebbe in dolce attesa: ecco chi è il compagno.