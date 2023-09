Ascolti TV | Mercoledì 20 Settembre 2023 Montalbano vince con poco 15 1% | Maria Corleone ferma al 14 1% Sciarelli cresce 11 1% Pomeriggio5 17 5-16 2% | Vita in Diretta 16 7-19 2% Giambruno 5 4% sorpassa Diaco 5%

... le cose non stanno andando come previsto, soprattutto in termini di. Ma non solo: dopo la ... Ed è proprio questa la somma che ieri20 settembre uno spettatore ha vinto rispondendo ...tv di20 settembre 2023 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Il commissario Montalbano " contro " Maria Corleone ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, ...

Ascolti tv mercoledì 20 settembre 2023: Montalbano 2.5 mln (15.1%), Maria Corleone 2.3 mln (14.1%) Tvblog